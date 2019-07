Albero cade a piazza Re di Roma, travolto palo della luce e impianti elettrici. Polizia sul posto

Un albero è caduto stamattina intorno alle 6 a piazza Re di Roma, nella zona di San Giovanni. Sul posto la polizia locale del Gruppo Appio. Secondo quanto si è appreso, l' albero è caduto nell'area centrale della piazza, all'altezza di via Aosta, e ha danneggiato un palo della luce e altri impianti elettrici presenti. Non risultano feriti. Pochi giorni fa un grosso ramo è caduto sulla banchina del Tevere travolgendo un tavolino dove era seduta una famiglia. In sette, compreso un neonato, sono finiti in ospedale.

Roma, alberi-killer: sul lungotevere c'è il rischio di nuovi crolli



