«Basta fake news sulla vita degli alberi»: al via a Roma il Festival della scienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Scienzasocial: è il Festival delle Scienze di Prati Della Vittoria che si terrà sabato 1 giugno, dalle 10 alle 16, nell’area verde di via Sabotino. La kermesse, promossa dal comitato Amici di Via Plava, vedrà ospiti diverse personalità scientifiche che illustreranno teorie e tecniche per la salvaguardia degli alberi. Spiegano le dottoresse forestali Giulia Luziatelli e Irene Luchenti: «Il nostro laboratorio spiegherà ai bambini come riconoscere lo stato di salute degli alberi senza usare strumenti complicati o possedere conoscenze approfondite». L’incontro è ideato come strumento di contrasto alle fake news e pseudoscienza. Il tema di questa prima edizione sarà, infatti, “Alberi in città: sradicare il mito per piantare la realtà”. Lo #Scienzasocial 2019 ha la partecipazione dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Roma, del I Municipio, Enea, Ater e Divulgo.