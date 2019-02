Gli alberi a Roma continuano a crollare e quelli precipitati sabato scorso non vengono rimossi. La denuncia è di Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale. Intanto oggi, in viale Mazzini, un pino altro 30 metri è crollato colpendo tre auto e un passante: due i feriti portati in ospedale in codice rosso.

«Sabato mattina, verso le ore 12, mentre percorrevo la pista ciclabile nel di Lungotevere di Pietra Papa a Marconi, insieme al responsabile romano della nostra Associazione Fabio Ficosecco, siamo stati sfiorati dalla caduta di due alberi e ci siamo salvati per miracolo, e la cosa grave che a tutt’oggi gli alberi continuano a interrompere la ciclabile. Veramente vergognoso».

Tra i problemi che attanaglio la gestione del verde nella Capitale, non c'è solo l'emergenza dei crolli degli alberi, ma anche quella succissiva, ossia la rimozione dei tronchi e dei rami. «come in questo caso - aggiunge Benevnuti - interrompendo di fatto la pista ciclabile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA