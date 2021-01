Albano, rissa nel parco tra ragazzi: due feriti, uno è grave

Rissa tra ragazzi ieri sera in un parco di Albano, vicino Roma. In due, entrambi residenti nella cittadina dei Castelli, sono rimasti feriti. Il più grave, un romeno di 23 anni, aveva tagli alle gambe, un trauma cranico e la scheggiatura di una vertebra: è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Tor Vergata dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Albano e della compagnia di Castel Gandolfo che stanno cercando di ricostruire esattamente quello che è accaduto intorno alle 19 nel parco comunale Villa Doria. Le piste aperte sono appunto rissa o aggressione. Acquisite le immagini delle telecamere. Sarebbe stato già individuato un gruppetto di ragazzi, giovanissimi, della zona. Da chiarire con cosa sia stato colpito il 23enne. L'altro ferito, un romano di 22 anni, è stato riportato in ospedale con lievi ferite.

