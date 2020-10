Bandito armato di pistola preso a bastonate e messo in fuga dalla titolare di un negozio

Entra per derubare l'incasso di una cartolibreria ma viene preso a bastonate dalla vittima. E' successo in un negozio di Albano Laziale dove la titolare di una cartolibreria non si è fermata neache davanti a un bandito armato di pistola che voleva l'incasso. La donna ha reagito afferrando un bastone con il quale ha colpito più volte il rapinatore armato costringendolo a una precipitosa fuga. Ma per il ladro i guai non sono finiti qui. Gli agenti del commissariato Albano Laziale, l'hanno infatti identificato a tempo di record.

L’uomo, pluripregiudicato per reati specifici, con il volto coperto da una mascherina, occhiali da sole e cappello, è entrato nell’esercizio commerciale armato di pistola ed ha intimato alla titolare di consegnargli l’incasso: la donna ha però reagito lanciando addosso al rapinatore un pesante portascotch e poi, brandendo un bastone, l'ha colpito più volte. Il malvivente, disorientato da tanta aggressività è fuggito.

Le indagini degli investigatori, basate sulle dichiarazioni dei testimoni e sulla visione delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno portato al riconoscimento del ladro, residente nel comune di Castelgandolfo, che abitava poco distante dalla cartolibreria. Rintracciato e sottoposto a perquisizione domiciliare, gli sono stati sequestrati gli indumenti indossati nel corso della rapina, una pistola, munizioni e altri oggetti atti ad offendere. Trascorsa la flagranza, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

