Albano, cittadini bloccano camion dei rifiuti: sindaco contestato dopo sopralluogo in discarica

Mercoledì 18 Agosto 2021, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 11:13

Alla discarica di via Roncigliano ad Albano il presidio dei cittadini ha bloccato i camion di rifiuti di Roma. Ci sono forti disordini e tensioni e la via Ardeatina è in tilt da ore. Il sindaco di Albano Massimiliano Borelli è sul posto. Stanno arrivando anche gli ispettori della ASL Roma 6. Tanti i poliziotti e i carabinieri schierati. Il caos è stato scatenato dall'arrivo di almeno 10 camion carichi di rifiuti, giunti tra le 7 e le 9, di cui molti che perdono percolato dai rimorchi.

(foto di Luciano Sciurba)