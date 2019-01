Albano, uffici comunali aperti di sabato due volte al mese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche nel 2019 alcuni uffici comunali di Albano aprono il sabato mattina per agevolare quanti durante la settimana dovrebbero assentarsi dal lavoro per svolgere le pratiche amministrative. Il Comune ha diffuso il calendario delle aperture degli uffici dove da oggi e per due sabati al mese gli utenti possono usufruire dei servizi anagrafe, stato civile, protocollo, pratiche mortuarie e per richiedere informazioni all’Ufficio relazioni con il pubblico.I servizi osservano il regolare orario mattutino e resteranno aperti a febbraio e a marzo il 2 e il 16 del mese, ad aprile il 6 e il 13, a maggio l’11 e il 25, poi il 1 e il 15 giugno. Il servizio verrà sospeso a luglio e agosto per riprendere a settembre il 14 e il 28, a ottobre il 5 e il 19 a novembre il 9 e il 23 e a dicembre il 7 e il 14. «Abbiamo voluto confermare un servizio già introdotto negli anni scorsi anche per il gradimento dimostrato dai cittadini –dice il sindaco Nicola Marini. Con la progressiva informatizzazione delle procedure chiedere certificati e documenti per molti non è più un problema. L’apertura del sabato consente a chi lavora di evitare di ricorrere a ferie e permessi dal lavoro». Sarà possibile anche richiedere le autentiche di firma, informazioni sul modello Isee e le consulenze sulle riduzioni delle bollette dell’energia elettrica, gas e acqua.