Marinano la scuola e vanno a derubare un'anziana sul treno: denunciati cinque studenti

Hanno derubato la borsa di un’anziana sul treno in partenza dalla stazione di Albano e, dopo aver trovato al parcheggio fuori la stazione la sua auto, si sono portati via anche l’utilitaria usando le chiavi nella sacca. Dovevano essere a scuola a studiare i 5 ragazzini denunciati dalla polizia di Albano per furto aggravato in concorso. Invece, quel giorno di metà novembre, dopo aver saltato le lezioni hanno derubato la donna.Forse gli studenti -tutti di Ciampino, quattro romeni e uno italiano tra i 16 e i 18 anni- hanno già messo a segno altri colpi analoghi vista l’abilità di squadra dimostrata. Dopo essersi allontanati dall’istituto professionale di Albano, i cinque hanno preso di mira la donna seduta sul treno, in partenza per la Capitale.Mentre il primo l’ha distratta dalla banchina facendole dei gestacci, un altro ha atteso il momento buono per colpire con gli altri tre a stazionare vicino le porte del treno per bloccarle al bisogno. I ladruncoli sono stati stato scoperti grazie alle telecamere sul treno e alla stazione. Dal registro scolastico delle presenze tutti e 5 quel giorno non erano a scuola.