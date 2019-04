Tolfa, litiga con il personale del Comune e dà fuoco all'ufficio: denunciato 22enne albanese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva avuto un diberbio con il personale del Comune e per tutta risposta ha dato fuoco all'ufficio. È stato individuato e denunciato il presunto autore dell'incendio divampato due notti fa negli uffici del Comune di Tolfa, in provincia di Roma. Si tratta di un 22enne albanese.I carabinieri della locale stazione, attraverso l'analisi delle registrazioni delle telecamere presenti all'interno dell'edificio, hanno visto il giovane entrare forzando una porta e, una volta all'interno dell'ufficio dei servizi sociali, rovesciare il contenuto di alcuni cestini di rifiuti su una scrivania e dargli fuoco. A quanto ricostruito, il ragazzo era seguito da quell'ufficio e recentemente aveva avuto un diverbio con il personale. L'immigrato è stato denunciato per danneggiamento. I danni sono circoscritti alla scrivania.