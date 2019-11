Roma, lotta all'Aids: test gratuiti davanti al Colosseo

In occasione della Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS, i medici, psicologi e operatori sociali di Villa Maraini insieme ai volontari di Croce Rossa di Roma offriranno, a chi si presenterà al Camper dell'Unità di Strada, la possibilità di effettuare i free test attraverso il prelievo capillare. Il risultato sarà dato in tempo reale, senza nessuna attesa e nel completo anonimato. In caso di positività, la persona sarà assistita psicologicamente e guidata in un percorso di accertamento e di eventuale cura presso il Policlinico di Tor Vergata di Roma. Appuntamento è per domani nella Gay Street (fronte Colosseo) dalle 22 alle 2 di notte.

Novità di quest'anno la possibilità, con la stessa goccia di sangue prelevata, di sapere anche il proprio stato in merito alla Sifilide e chi vorrà potrà fare, come in passato, anche il test per l'Epatite C. Una tappa importante nella lotta alle droghe e alle malattie sessualmente trasmesse, per far emergere il sommerso e puntare sull'effetto prevenzione che deriva proprio dall'incontro su cui Cri e Villa Maraini, Agenzia Nazionale per le tossicodipendenze, stanno lavorando molto, per raggiungere in strada chi normalmente non andrebbe a farsi il test. Si stima che fra i 2.847 nuovi casi di infezione da Hiv del 2018 in Italia, circa 320 siano giovani tra i 18 e 24 anni, di cui il 20% ne viene a conoscenza solo dopo l'insorgere di una patologia HIV-correlata, mentre il 18% scopre la sua positività attraverso iniziative di screening di massa come quelle proposte da Villa Maraini-Cri. (fonte Coa).

Da qui l'importanza della campagna 'Meet, Test & Treat' nata a Villa Maraini come progetto pilota insieme alla Cri di Roma ed estesa da Croce Rossa Italiana a tutto il territorio nazionale attraverso l'impegno di 60 comitati locali. È comunque sempre possibile fare il test, tutti i giorni a qualunque ora del giorno, presso l'Ambulatorio di Villa Maraini aperto h24 in Via Bernardino Ramazzini 31, Padiglione Frascara. Oltre 5.000 i test Hiv e Epatite C effettuati negli ultimi 3 anni a Roma da Villa Maraini e Croce Rossa, somministrati ad una popolazione che va dai sex workers ai tossicodipendenti, dalla comunità lgbt ai giovani nei luoghi della movida, ma anche dalla popolazione generale ai senza dimora.

