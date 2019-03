Roma, spacciava agli arresti domiciliari: arrestato

Era agli arresti domiciliari ma continuava a spacciare. Il ventinovenne albanese è stato arrestato dai carabinieri di Acilia e portato nel carcere di Regina Coeli. Così pure è finito in galera un pregiudicato di Ostia, già sottoposto alla sorveglianza speciale, che perseguitava l'ex moglie. Durante i controlli effettuati a Ostia, sono state in tutto sei le persone arrestate e due quelle denunciate.

A Ponte Galeria, i carabinieri di Ostia hanno rintracciato ed arrestato un cittadino afgano di 31 anni, in esecuzione del mandato di arresto europeo, su richiesta delle autorità slovene, in quanto ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'uomo è stato quindi accompagnato dai carabinieri a Rebibbia, in attesa di essere estradato.



Sempre a Ponte Galeria è stato fermato un pusher romano che nascondeva dosi di cocaina in auto, nella sua abitazione sono state scoperte due serre artigianali dotate di impianto di illuminazione e, con all'interno, un modesto quantitativo di marijuana già posta ad essiccare. Per l'uomo sono subito scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la droga e tutto il materiale sono stati sequestrati.

