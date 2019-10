Atac, da Tor Bella Monaca a Primavalle: guardie armate sulle linee a rischio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriveranno a dicembre, in tempo per il periodo pre-natalizio e le festività di fine anno, i vigilantes privati che l'Atac vuole mettere in campo, per aumentare la sicurezza sugli autobus delle linee particolarmente a rischio e ridurre le aggressioni contro autisti e passeggeri. La gara d'appalto, lanciata nei mesi scorsi, è finalmente in via di aggiudicazione. Entro due mesi le guardie armate sui mezzi pubblici diventeranno realtà, mentre l'azienda di via Prenestina ha già approntato la mappa dei percorsi da mettere sotto sorveglianza fissa, a cui si aggiungeranno i controlli a campione sugli altri bus (e tram) della flotta quotidianamente in circolazione nella Capitale. Questi monitoraggi si aggiungeranno ai presidi fissi già messi in campo dalla polizia locale, che però non ha un organico sufficiente per coprire in maniera capillare l'intera rete del trasporto pubblico romano.LA MAPPAIn testa all'agenda delle linee da affidare ai vigilantes ci sono quelle che attraversano le aree più periferiche dei municipi VI e X, tra Tor Bella Monaca, Borghesiana, Ostia e Acilia: 111, 01, 508, 056, 059, 20 express. Per quest'ultima in passato era stata chiesta persino la sospensione, dopo che erano stati sparati proiettili a piombini contro una vettura in servizio. Saranno messi in campo controlli speciali anche sulle corse che collegano il centro storico con la periferia, affrontando lunghi tragitti: come il 46, che va da piazza Venezia a Monte Mario, il 49, in servizio tra piazza Cavour e il San Filippo Neri o l'N18, la linea notturna da piazza Venezia a Grotte Celoni. Tra i percorsi considerati ad alto rischio c'è anche il 913, che va da piazza Augusto Imperatore alla stazione di Monte Mario, attraverso Primavalle. E lo 051, che si muove da Grotte Celoni a Lunghezza, attraversando l'estrema periferia orientale.LE FERMATEParticolare attenzione sarà rivolta anche alle fermate del trasporto pubblico. A partire da quelle già comprese nel piano di sicurezza messo a punto da Campidoglio e polizia locale, prima dell'estate, e coordinato dal comandante Antonio Di Maggio. Come piazza dei Cinquecento (davanti alla stazione Termini), piazzale della Stazione Tiburtina e l'Anagnina, capolinea della linea A della metropolitana e tra i principali nodi di scambio della mobilità della Città eterna. Quindi largo Preneste e largo Cesare Reduzzi, al Corviale, già in passato teatro di aggressioni. Tra le altre fermate individuate dai vigili urbani ci sono Ponte Mammolo, piazzale del Verano, Grotte Celoni, piazza Antonio Mancini, Laurentina, piazzale Clodio, piazzale dell'Agricoltura, Cornelia, Monte Mario e Santa Maria della Pietà. A rotazione, poi, saranno sorvegliati i capolinea delle linee periferiche.