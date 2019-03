Roma, colpisce passanti e aggredisce vigili a Villa Pamphili, arrestato

Paura a Villa Pamphili ieri mattina quando un uomo di 30 anni, P.R., di nazionalità bulgara, ha iniziato ad inveire contro i passanti che stavano entrando a Villa Pamphili. Urlando parole senza senso ha colpito due persone di 63 e 79 anni. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, gruppo Monteverde, in servizio nella zona, è stata allertata da un cittadino che, testimone dell'accaduto, aveva iniziato a pedinare l'aggressore. Gli agenti hanno inseguito l'uomo che li ha aggrediti riuscendo a ferire un vigile, poi ricorso alle cure mediche. Una volta bloccato, P.R. è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Fatebenefratelli per gli accertamenti medici del caso. Nei suoi confronti è scattato l'arresto. È in corso in queste ore il processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA