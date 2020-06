Roma, via Acqua Acetosa: sassi e segnaletica contro auto e operatori dell'Ama

Panico ieri mattina su via Acqua Acetosa. Sassi, cestini e segnaletica contro le auto. Il violento è ragazzo di 23 anni, originario della Guinea, irregolare, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti. Ha iniziato a sradicare cestini e pali della segnaletica stradale poi i sassi anche contro alcuni dipendenti dell’A.M.A che stavano lavorando. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti fronteggiando il ragazzo che, in preda ad un forte stato di agitazione, stava ancora lanciando oggetti e sassi ed è stato necessario ricorrere allo spray antiaggressione per bloccare l'uomo arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo.

