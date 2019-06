Roma, aggressione choc all'Umberto I: nigeriano massacra di botte un portantino e fugge

Il giudice dopo il processo per direttissima non lo spedisce in carcere, come richiesto dal pm. E l'uomo, 24 ore dopo, il primo giugno, sta già massacrando di botte un portantino, nella sala d'attesa del policlinico Umberto I a Roma. L'autore del violento pestaggio è Alukwe Okecku, un nigeriano, su cui pende un decreto di espulsione. Il 48enne è anche accusato di lesioni e violenza sessuale e adesso è latitante.



Ultimo aggiornamento: 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA