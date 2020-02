Aggredì uno straniero alla stazione Trastevere: rintracciato era in prigione per un altro reato

Aveva aggredito selvaggiamente uno straniero alla stazione di Trastevere dopo avergli chiesto una sigaretta mentre era in compagnia di una donna e di un altro uomo. Calci, pugni e colpi con una bottiglia. A soccorrere la vittima erano stati i militari dell'Esercito presenti nello scalo ferroviario. Esaminando le immagini delle videocamere, i poliziotti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Roma Ostiense hanno rintracciato ilr esponsabile dell'aggressione, attualmente detenuto per altro reato, e di denunciarlo in stato di libertà. © RIPRODUZIONE RISERVATA