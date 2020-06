Piazza Re di Roma, lite per i calcinacci giù dal balcone. E l'operaio picchia coppia di anziani

Passeggiavano in piazza Re di Roma e per poco non sono stati colpiti da calcinacci. Mamma e figlio (87 anni e 63) hanno chiesto a un operaio che stava lavorando su un balcone di fare più attenzione. Ma l'uomo, M.C., 42 anni, italiano prima li ha insultati, poi è sceso è in strada e li ha aggrediti. L'uomo si è anche scagliato contro una pattuglia del Reparto Volanti arrivata sul posto. E' stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Le vittime sono state portate in codice giallo al San Giovanni e sono state dimesse con 5 giorni di prognosi per contusioni al volto.

