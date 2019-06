Trastevere, aggrediti e pestati dal branco quattro ragazzi con la maglietta del cinema America

Ultimo aggiornamento: 16:22

Ieri notte, alle 4 circa del mattino, quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di persone, di circa trent’anni, in via di San Francesco a Ripa, non distante da piazza San Calisto. Lo rendono noto i giovani del Cinema America.«Bottigliate, pugni, insulti e testate con minacce affinché i 20enni - che in serata avevano assistito alla proiezione dell'America - levassero le magliette», dice ancora la nota dell'America. A denunciare il tutto è la stessa vittima (ex studente del Virgilio, oggi impiegato presso la biglietteria del Colosseo), ricoverata al Fatebenefratelli: il giovane indossava la maglietta bordeaux ora piena di sangue per via di una tumefazione e presenterebbe un trauma con fattura scomposta alla piramide nasale. Ad un altro degli aggrediti, inoltre, sono stati applicati, in ospedale, tre punti sul sopracciglio destro.«Eravamo a San Francesco a Ripa, all’inizio erano in due, hanno iniziato a insultarci, e in pochi minuti da 2 sono diventati 4 e dopo una decina, non siamo riusciti né a scappare né a difenderci, non ci hanno lasciato liberi nemmeno di andare via - hanno detto i ragazzi - È stato un assalto pieno di violenza, che non riusciamo a comprendere, noi non abbiamo nemmeno risposto alle loro provocazioni. Io non ho acconsentito a togliere la maglietta e la conseguenza è stata una testata sul naso, che domani devo operare d’urgenza. È evidente che avessero già deciso di aggredirci. Abbiamo avuto la sensazione che ci avessero seguito da Trilussa fino a piazza San Calisto». Secondo quanto riferito dalla vittima al Cinema America, gli aggressori avrebbero urlato «siete antifascisti». L'aggressione è avvenuta in uno dei punti più caldi della movida trasteverina, quella piazza San Calisto dove, dallo scorso anno, è aumentata la vigilanza di polizia e carabinieri, proprio per evitare fenomeni di questo tipo.«Trastevere è un punto di riferimento e luogo di aggregazione per tutti, dove molti ragazzi anche più giovani di noi passano le loro serate, anche in occasioni delle proiezioni del Cinema America - dicono ancora - Non smetteremo di frequentare i territori di questa città liberamente e di rivendicare le nostre idee, come non smetteremo di partecipare alle proiezioni a San Cosimato e indossare la maglietta del Cinema America»«Un atto gravissimo in una città e paese allo sbando - dice Valerio Carocci, guida del Cinema America - Dove la violenza non viene più condannata ma anzi viene difesa e sdoganata come strumento di giustizia da chi ci governa. Ci costituiremo parte civile e sosterremo le spese legali. Non smetteremo mai di indossare le nostre magliette e lanciamo un appello a tutti affinché si indossi tutti insieme una maglia bordeaux».All’arrivo al pronto soccorso è stato denunciato l’accesso per aggressione.