Roma, picchiati e rapinati: arrestate due sorelle peruviane

Lj hanno presi a calci e pugni, fino a farli cadere per terra e poi rapinarli. A salvare un uomo e una donna peruviani aggrediti da un gruppo di connazionali in mezzo alla strada, in viale di Val Fiorita in zona Magliana, poco distante dalla stazione metro, è stato un agente del Reparto Scorte del Ministero della Giustizia che, libero dal servizio, ha notato la scena ed è intervenuto in aiuto delle due vittime. I fatti ieri sera, intorno alle 20,35, quando alla Sala Operativa della Questura di Roma è arrivata la chiamata del poliziotto. Arrivati sul posto, nonostante l'intervento dell'agente, del gruppo fuggito in macchina erano rimaste due donne, una delle quali aveva strappato la borsa alla vittima. Sorelle peruviane di 40 e 38 anni, entrambe già note alla giustizia, sono state rintracciate alla stazione della metro Eur Magliana e arrestate per rapina aggravata in concorso.

