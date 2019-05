Roma, aggredisce e ferisce un giovane con bottiglia rotta: arrestato

Rissa in via di Santa Croce in Gerusalemme. Un 40enne del Marocco, senza fissa dimoranti, la scorsa notte ha aggredito con una bottiglia rotta un 22enne del Gambia, da cui pretendeva di farsi consegnare una somma di denaro e il cellulare. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, in transito nella zona proprio in quel momento, hanno notato quello che stava accadendo e sono intervenuti. L'aggressore alla vista della gazzella è subito fuggito, ma poco dopo è stato raggiunto ed immobilizzato. La vittima è stata invece soccorsa e portata all'Ospedale San Giovanni dove è stata medicata e trattenuta in osservazione con riserva di fornire la prognosi. Il 40enne è stato ammanettato e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere dei rati di tentata estorsione aggravata e lesioni personali. © RIPRODUZIONE RISERVATA