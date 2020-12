Roma, aggredisce gestore di un bar e agenti intervenuti: arrestato 46enne

Aveva preso di mira un distributore di carburante, in via di Castel Porziano e in particolare il gestore di un bar all’interno dell’area. Il primo episodio è avvenuto lo scorso novembre, per il quale la vittima aveva già sporto denuncia. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo, vistosi nuovamente aggredito dallo straniero ha chiamato il 112 ed ha chiesto aiuto. Ad intervenire una pattuglia della sezione volanti insieme a due equipaggi del Reparto prevenzione crimine che al loro arrivo sono stati aggrediti dal 46enne.

Bloccato N.N.V.F. e accompagnato presso il X distretto Ostia Lido, diretto da Eugenio Ferraro, durante il tragitto, ha anche danneggiato l’autovettura di servizio, colpendo ripetutamente lo sportello posteriore e infrangendo il divisorio in plexiglass, posto fra la parte anteriore e posteriore della vettura. Al termine degli accertamenti lo straniero, 46enne originario del Camerun, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello Stato.

