Aggredisce bambino rom con un taglierino a Termini: «Stavi rubando». Arrestato un 29enne

«Stavi rubando». E tenta di colpire il bambino nomade di circa 10 anni con un taglierino. É successo ieri giovedì pomeriggio nella stazione Termini della metro A. Un uomo di 29 anni ha cercato di ferire il piccolo rom alla testa perché, a suo dire, stava rubando. È stato arrestato dalla polizia per lesioni aggravate. Il ragazzino è stato portato in ospedale in codice verde.