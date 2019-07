Fiumicino festeggia l'allunaggio con il 3D per i passeggeri

Camminare sulla luna e vedere la Terra dal suo satellite: è l'esperienza virtuale, in 3D, che tanti passeggeri stanno sperimentando oggi, al Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino, che così festeggia il 50° anniversario dell'Allunaggio. È l'iniziativa «Walking on the moon», che ha come colonna sonora diffusa nell'aerostazione proprio l'omologo brano dei Police, lanciata da Aeroporti di Roma ed Auditorium della Conciliazione. I viaggiatori sono invitati ad indossare dei visori con i quali provare, virtualmente, ad essere proprio sulla luna, passeggiandovi, osservando sole e stelle, il modulo lunare utilizzato per l'allunaggi del 20 luglio 1969, oltre che ammirare la Terra.



Tanti hanno manifestato apprezzamento per l'originale «fuori programma» direttamente prima d'imbarcarsi, in un terminal affollato di vacanzieri. L'iniziativa è stata anche un'anteprima proprio di «Walking on the moon», lo spettacolo teatrale, anche interattivo, che sabato 20 luglio, alle 21, la Compagnia del Teatro dell'Orologio proporrà, all'interno della rassegna «Il Mito e il Sogno», al Teatro Romano di Ostia Antica e dedicato alla figura dell'astronauta Michael Collins, della missione Apollo 11, interpretato da Graziano Piazza. Uno spettacolo, con 9 attori in scena con la regia di Leonardo Ferrari Carissimi, dove la tecnologia incontra una narrazione poetica e dove gli stessi spettatori potranno anch'essi vivere esperienze virtuali.

