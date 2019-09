Aeroporto di Fiumicino: flash mob del teatro dell'Opera con giovani talenti

Un flash mob, all'aeroporto di Fiumicino , ha visto per protagonisti oggi, in abiti da viaggiatori, alcuni giovani talenti di «Fabbrica» Young Artist Program del Teatro dell'Opera di Roma . Il concerto, della durata di 20 minuti, con celebri arie da opere di Mascagni, Mozart, Puccini e Verdi, si è svolto nell'area di imbarco E per i voli internazionali. Prosegue così la partnership fra il Teatro dell'Opera e Aeroporti di Roma con il progetto «Airport Opera Live», nato per avvicinare la Fondazione capitolina alla città e ai turisti, all'interno degli spazi aeroportuali. «In questo contesto l'opera, quale migliore tradizione musicale italiana e nostro emblema in molti paesi del mondo, non può mancare», dicono in aeroporto.Per rappresentarla sono stati scelti alcuni dei talenti del Progetto «Fabbrica» Yap: il soprano Rafaela Albuquerque, il tenore Domenico Pellicola, il baritono Andrii Ganchuk e la pianista Elena Burova. Le arie di grandi compositori hanno riempito di musica l'aerostazione facendo vivere ai viaggiatori un'esperienza di ascolto fuori dagli schemi tradizionali. «Fabbrica» Young Artist Program, fondato e diretto da Eleonora Pacetti, è nata nel 2016 per volontà del Sovrintendente Carlo Fuortes per favorire la trasmissione di sapere e la promozione di nuovi talenti nel campo dell'opera lirica. Dopo il successo della prima edizione, a gennaio 2018 ha preso il via la seconda edizione e ne è già prevista una terza nel biennio 2020-21.