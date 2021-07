Sabato 10 Luglio 2021, 07:35

Al vertice di Aequa Roma, l'«Equitalia» del Campidoglio che contesta ogni anno centinaia di milioni di euro ai romani per multe non pagate, bollette Imu, Cosap e affitti comunali non versati, c'è un signore che ha barato sul curriculum? Dopo mesi di controlli incrociati, non senza imbarazzi, sembrerebbero arrivati a questa conclusione perfino nello staff della sindaca Virginia Raggi. Tanto che il capo di Gabinetto del Comune, Stefano Castiglione, l'altro ieri, con una missiva riservata di cui Il Messaggero è in possesso, ha suggerito alla giunta grillina la rimozione dell'amministratore delegato, designato al vertice della partecipata nemmeno 8 mesi fa dallo stesso M5S. Il motivo? La «congruità dei titoli presentati». Nel mirino c'è Gianluca Duretto, romano, classe 71, esperto di blockchain (banche dati informatiche), con all'attivo, almeno stando a quanto dichiarato, diversi incarichi nel mondo della finanza.

Della carriera sciorinata sul Cv però non hanno trovato riscontri tre diversi giudizi interni. Lo conferma proprio la lettera del capo di Gabinetto di Raggi: «Il responsabile prevenzione della corruzione, nonché il responsabile area risorse umane di Aequa Roma», dopo essersi resi conto di «non poter riscontrare le dichiarazioni rese nel c.v. del dott. Duretto», hanno «chiesto all'interessato ulteriore documentazione». Ma la conclusione non è cambiata: «Nonostante tali ulteriori verifiche è stata riscontrata l'impossibilità di trovare oggettiva conferma di quanto asserito nel cv». Data la gravità della cosa, lo stesso Castiglione ha «ritenuto opportuno ottenere un riscontro da parte del diretto interessato, cui tuttavia ha fatto seguito una testimonianza di tale D. P. che dichiarava di avere conosciuto il dott. Duretto allorquando ricopriva la posizione di General manager» presso una società di consulenza. Ma anche Castiglione, come gli altri, non sembra convinto da questa unica, insolita testimonianza, tanto che «a seguito di colloquio con il diretto interessato, ha ritenuto opportuno avanzare proposta di revoca» alla sindaca. Che ancora non si è espressa.

Si vedrà come andrà a finire. Per capire meglio i contorni di una vicenda che appare quantomeno contorta, tocca riavvolgere il nastro fino al 29 dicembre 2020, quando Raggi nomina il cda. Duretto viene designato ad; presidente è il commercialista Maurizio De Filippo; il terzo membro è Patrizia D'Amico, dell'Agenzia delle Entrate. Attenzione: queste nomine non sono mai state ratificate, sono nel limbo. All'inizio sembra una bega tecnica: la D'Amico non ottiene il nulla osta dell'Agenzia delle Entrate. Tocca trovare un rimpiazzo. Poi però una verifica di routine sul cv di Duretto si trasforma appunto nel pasticcio di cui sopra. Col risultato di gettare nel caos una delle poche società comunali con i conti in ordine e soprattutto con un compito strategico, perché assicura centinaia di milioni di euro alla cassa di Roma Capitale. Contattato ieri sulla vicenda, Duretto ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni, aggiungendo solo di avere «fiducia nella sindaca».

SENZA GUIDA

Non bastasse l'affaire del cv, l'assessore al Bilancio, Gianni Lemmetti, ha rivelato che il presidente De Filippo «ha interrotto ogni forma di interlocuzione». Tanto da ammettere di «non avere contezza del regolare funzionamento dell'organo». Della confusione che gravita attorno ad Aequa Roma si è parlato ieri in Commissione Bilancio. L'opposizione soffia sul fuoco: «Non possiamo accettare - attacca Francesco Figliomeni di Fratelli d'Italia - che per colpa di avventurieri politici e consulenze a persone incapaci, i disservizi vengano subiti dai cittadini e pagati dai lavoratori di una società che invece aveva risultati positivi».