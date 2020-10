Roma, agguato con pistola ad Acilia: ferito un 44enne

Un agguato all'ora di cena. Un uomo è stato ferito a colpi d'arma da fuoco in strada ieri sera ad Acilia intorno alle 19 e 30, nel quadrante sud di Roma (Municipio X). Trasportato dal 118 in ospedale, è stato sottoposto a intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata. Sembra non sia in pericolo di vita.

Spari in strada ad Acilia, gambizzato un uomo incensurato

Sul posto i carabinieri della stazione di Acilia e del Nucleo investigativo di Ostia. L'uomo, un 44enne romano con precedenti, ha raccontato che mentre camminava vicino casa è stato avvicinato da un uomo con il volto coperto da casco che ha sparato. Due i colpi sparati dall'aggressore che è poi scappato a bordo di una moto dove lo aspettava un complice. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

