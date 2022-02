Martedì 15 Febbraio 2022, 00:39 - Ultimo aggiornamento: 01:16

La sua morte qualcuno l’aveva premeditata ed anche studiata considerata la modalità con cui il killer è entrato in azione: appostato sotto casa della vittima, con il volto coperto probabilmente da uno scaldacollo e un revolver in mano pronto ad essere usato. Resta da capire chi e perché abbia deciso di uccidere Paolo Corelli, romano, 48 anni, ieri mattina in una strada di periferia della Capitale. A indagare sono i carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia che stanno lavorando per mettere insieme i tasselli di una vita, quella della vittima, apparentemente senza “macchie”. Corelli, padre di una bimba, salumiere in un supermercato di Fiumicino, è stato ucciso ieri intorno alle 6 del mattino di fronte alla sua abitazione: una palazzina popolare nel quartiere San Giorgio di Acilia. Zona malfamata perché da anni piazza di spaccio. Qui si nascosero gli uomini che spararono anni fa al nuotatore Manuel Bortuzzo, qui le forze dell’ordine a ondate alterne portano a dama operazioni e arresti contro il traffico degli stupefacenti.

Ma Paolo Corelli è morto da incensurato. Il 48enne era appena uscito di casa e stava raggiungendo l’auto della sua ex compagna che, come ogni mattina, l’avrebbe accompagnato a lavoro ma non è riuscito neanche ad attraversare la strada: il killer lo ha raggiunto alle spalle esplodendo almeno due colpi, al torace e alla schiena, senza lasciargli scampo. L’uomo non aveva conti in sospeso con la giustizia pur provenendo da una famiglia in cui invece il fratello - che vanta tra le amicizie quella con Fabrizio Fabietti, braccio destro del fu Fabrizio Piscitelli - dallo scorso giugno è ai domiciliari perché trovato, sempre dai carabinieri, nel giugno scorso con tre etti di cocaina in auto. Andando indietro nel tempo anche il padre del 48enne risulta aver avuto dei trascorsi, ormai datati, sempre per droga. Ma la vittima no, almeno non direttamente.

L’AMBIENTE

L’ambiente che frequentava anche da ragazzo era quello di una borgata di periferia dove lo spaccio la fa da padrone ma pur essendo stato fermato per un controllo diversi anni fa con un esponente di spicco della criminalità albanese - quell’Arben Zogu con cui proprio Diabolik era in affari - Paolo Corelli non è stato mai denunciato, né fermato né arrestato per droga o altro. La sua fedina penale era pulita e anche chi lo conosceva tra i colleghi del supermercato di Fiumicino parla di «un uomo perbene, padre, che pensava solo a lavorare».

LA DOPPIA PISTA

Eppure la pista dello spaccio o del regolamento dei conti per motivi legati agli stupefacenti è tuttora in piedi. Non si esclude al momento neanche l’ipotesi che per far pagare un “prezzo” al fratello, costretto ai domiciliari, ci sia finito in mezzo lui. In piedi però c’è anche un movente privato, magari passionale, considerato che Corelli era solito fare a volte anche il buttafuori per alcuni locali. Che sia rimasto in mezzo a qualche vicenda o abbia corteggiato, dopo la fine della relazione con la madre di sua figlia, una donna sbagliata? I carabinieri in casa non hanno trovato armi né droga né apparenti elementi utili.

È stato sequestrato il suo cellulare mentre il pm Stefano Luciani, titolare del fascicolo, ha disposto l’autopsia che sarà condotta al policlinico di Tor Vergata nei prossimi giorni anche in ragione del fatto che in strada non sono stati rinvenuti bossoli dell’arma usata. Inutili al momento le testimonianze di chi ha sentito gli spari: nessuno, a parte la compagna che ha visto il killer fuggire ma di schiena, ha fornito elementi validi a tratteggiare il profilo dell’assassino che dopo l’omicidio ha fatto perdere le proprie tracce. In zona purtroppo non ci sono neanche impianti di videosorveglianza vicini al luogo della sparatoria che possano tornare utili. Ma le indagini sono solo all’inizio e i militari dell’Arma già da ieri hanno iniziato a scandagliare conti bancari, movimenti, ultimi contatti per capire se la vittima fosse quantomeno consapevole di essere in pericolo.