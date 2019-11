Va a fuoco un cumulo di rifiuti sul pianerottolo di una palazzina popolare ad Acilia: nessun ferito

Fiamme ieri in una palazzina popolare di via Ludovico Brea, in zona Acilia, nel quadrante sud di Roma. A prendere fuoco sono stati alcuni rifiuti ingombranti che erano stati accatastati sul pianerottolo di accesso a una terrazza condominiale. Evacuati provvisoriamente gli occupanti dei 12 appartamenti dello stabile. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Acilia e di Casal Palocco. Non ci sono danni strutturali. © RIPRODUZIONE RISERVATA