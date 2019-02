Roma, finto incidente per derubare anziani: arrestati due truffatori

Inscenano un incidente stradale e raggirano una coppia di anziani: arrestati due truffatori. I carabinieri della stazione di Ostia Antica hanno eseguito l'ordinanza emessa dl giudice del tribunale di Roma nei confronti di un 33enne e un 63enne, entrambi di Acilia. I due alcuni giorni prima di capodanno si erano appostati all'interno del parcheggio di un supermercato di via di Castel Fusano e, appena individuata una coppia di anziani che con la propria auto stava facendo manovra, hanno messo in scena un incidente, sostenendo di aver subito un danno alla loro vettura.

I malfattori, approfittando della buona fede dei due ottantenni, sono riusciti a convincere i due anziani a non chiamare le forze dell'ordine e a chiudere la faccenda con il pagamento di 500 euro, accontentandosi successivamente della somma di 270 euro in contanti. e, in quel momento disponibile nelle tasche dei due coniugi 80enni.

Nei giorni successivi, l'anziana vittima aveva forti dubbi sulle responsabilità nella vicenda e si è presentata negli uffici della stazione carabinieri di Ostia Antica per avere un consiglio sulla questione. I militari, ascoltata l'anziana, hanno immediatamente capito di essere di fronte a un caso di truffa ed hanno raccolto la denuncia. Con le poche informazioni fornite dalla vittima, i carabinieri hanno avviato una minuziosa attività d'indagine che ha consentito ai militari di ricostruire l'accaduto e di individuare i due truffatori, denunciandoli all'autorità giudiziaria; il giudice ha riconosciuto la pericolosità sociale dei truffatori e ne ha disposto l'immediato arresto.

