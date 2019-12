Acilia, servivano cibo e bevande senza autorizzazione: chiuso circolo culturale

All'interno del locale, senza alcuna autorizzazione, venivano somministrati cibo e bevande. Inoltre, anche in questo caso illecitamente, era presente una sala giochi. È stato chiuso ad Acilia un circolo culturale. La notifica dell'ordinanza di cessazione immediata di attività abusiva è stata notificata al locale di via del Rosmarino dai carabinieri di Ostia. Il provvedimento del Questore di Roma per la cessazione dell'attività è stato emesso proprio su proposta dei carabinieri di Ostia dopo che, nei mesi scorsi, i militari avevano trovato e arrestato all'interno diversi pregiudicati, scoprendo anche tutte le attività che venivano svolte senza autorizzazione.

Sempre ad Acilia, a finire nella rete predisposta dai militari dell'Arma, è stato arrestato un 18enne incensurato del luogo che, sottoposto a controllo è stato successivamente accompagnato presso la propria abitazione, dove veniva estesa la perquisizione. I carabinieri, nel corso di tale attività, hanno rinvenuto e sequestrato molteplici dosi di hashish, nonché un centinaio di euro in contante, provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato così sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Un'ulteriore ordinanza di carcerazione è stata invece eseguita nei confronti di un uomo arrestato a Ostia pochi giorni prima. L'atto della Procura della Repubblica di Roma ha disposto di scontare un'ulteriore pena residua di quasi tre anni di reclusione.

