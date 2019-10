Acea sostiene il Fiaba Day contro le barriere architettoniche

Anche quest'anno Acea sostiene il Fiaba Day - la Giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche - ideata dal progetto sociale Fiaba Onlus e in programma a Roma il prossimo 6 ottobre. La campagna di sensibilizzazione di questa XVII edizione, che coincide con i trent'anni dalla promulgazione della legge 13/1989 riguardo l'eliminazione delle barriere architettoniche e i dieci anni dalla ratifica in Italia della Convenzione Onu sui diritti dei disabili, è dedicata proprio alla Città che vorrei e allo sviluppo di una cultura degli spazi urbani più vivibili e fruibili dalle persone con disabilità. «I temi dell'inclusione, che sono centrali nelle iniziative del progetto Fiaba Onlus, coincidono pienamente con l'etica aziendale del Gruppo Acea. Anche l'obiettivo di una città più sostenibile rientra in questa filosofia solidale basata su una città più green ma soprattutto su una città più vivibile dalle persone con disabilità, dagli anziani e dai loro accompagnatori», si legge in una nota di Acea.

