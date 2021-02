Roma, accoltellato a Trastevere: preso l'aggressore. E' un pusher 32enne: lite per droga

Arrestato dai carabinieri il presunto autore dell'aggressione dell'uomo soccorso ieri sera in strada a Trastevere. Si tratta di un 32enne. A quanto ricostruito dai carabinieri, nel pomeriggio la vittima, un romano di 34 anni disoccupato e con precedenti, era andato a casa dell'arrestato per acquistare della droga e da lì sarebbe nata una lite.

L'aggressore lo ha ferito con un coltello alle gambe, colpito a pugni e anche dato un morso all'orecchio. Poi lo avrebbe "scaricato" in strada minacciandolo: «Se mi denunci ti ammazzo».

La vittima, ricoverata in ospedale, non è in pericolo vita. L'aggressore è stato rintracciato a casa. Nell'appartamento per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo via in Selci.

