Vigilante accoltellato in metro a Roma, il responsabile viveva in Italia da 9 anni e aveva problemi psichici

È stato identificato il cittadino del Congo, responsabile, ieri pomeriggio, sotto il tunnel della metro, alla stazione Tiburtina, di avere accoltellato una guardia giurata, Massimo Petrini, 58 anni, a cui ha sottratto la pistola che poi ha usato subito dopo per uccidersi con un colpo alla testa, fra decine di passeggeri che affollavano la stazione. Scene di terrore allo stato puro. Il congolese suicida si chiamava Roger Michel Massamba Fumi Zama, 20 anni e risiedeva con la famiglia a Mentana, il comune a Nord di Roma. Inizialmente, quando gli agenti di polizia sono accorsi sul posto, non hanno trovato nessun documento d’identità addosso al cadavere.

LEGGI ANCHE --> Vigilante accoltellato in metro a Roma, il racconto: «Mi ha assalito all'improvviso, non potevo difendermi»

Poi è subentrata anche la Digos per chiarire la matrice del gesto del suicida. Sarebbe stato appurato che si sia trattato di un gesto di follia. Secondo la polizia non c’è un movente logico ma si è trattato di un gesto inconsulto e folle. Chi conosceva il congolese ne parla bene. Un ragazzo tranquillo che sembrava essersi integrato a Roma dove viveva con dei lavori saltuari. A luglio gli era scaduto il permesso di soggiorno ed era in attesa di un possibile rinnovo. La guardia giurata, sebbene ferita alla gola, sarebbe fuori pericolo.

Era entrato in Italia nel 2010 con regolare permesso di soggiorno il 21enne del Congo che ieri ha accoltellato un vigilante. A quanto ricostruito, viveva a Mentana con la famiglia sembra avesse problemi psichici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA