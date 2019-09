Roma, accoltella il convivente dopo un litigio: arrestato 27enne

Accoltella alla gola l'amico con cui divide la casa in seguito a una lite, arrestato dai carabinieri a Bracciano per tentato omicidio. La notte tra venerdì e sabato, sotto l’effetto di stupefacenti, un 27enne ha colpito il convivente con un grosso coltello da cucina e poi si è rifugiato nell’abitazione di un’ignara famiglia. La vittima è stata soccorsa da alcuni vicini - allarmati dalle sue grida d’aiuto - e subito accompagnata nell’ospedale di Bracciano dove è ancora ricoverata in prognosi riservata.



Il 27enne insanguinato e drogato si è intrufolato in una villetta convinto di poter evitare di essere catturato. I proprietari hanno allertato i carabinieri per violazione di domicilio. Alla vista dei militari, il ragazzo ha tentato la fuga ma è stato fermato. Solo più tardi, i sanitari dell’ospedale di Bracciano hanno avvisato i carabinieri della presenza in pronto soccorso di un giovane, gravemente ferito, che si rifiutava di spiegare la natura e la causa delle gravi lesioni. Nonostante la reticenza della vittima e del suo aggressore, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l’intera vicenda e a trovare l’arma del delitto, ancora sporca di sangue, vicino l’abitazione che i due condividevano.

