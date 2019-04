A sedici anni accoltella tre coetanei per un debito di droga: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È finito in manette un sedicenne di Rocca di Papa che lo scorso fine settimana ha aggredito tre coetanei, accoltellandoli di fronte ad un locale notturno in via San Francesco D'assisi, a Ciampino. I giovani, con tagli sul collo, al volto e sul corpo sono scappati e hanno trovato rifugio in un autobus.Una mamma aveva anche reso nota la storia con un post su Facebook dove diceva che suo figlio di 17 anni era stato accoltellato più volte da un coetaneo, che aveva ferito anche una ragazza e un altro amico sempre minorenni e che per sfuggire alla furia dell'aggressore si erano rifugiati su un bus della linea Ciampino- Roma. L'episodio risale a sabato sera: è intervenuta la volante della polizia chiamata dall'autista del bus che ha visto i ragazzi sanguinanti. Gli agenti del commissariato di Marino, diretto da Nicola Giantomasi, hanno ricostruito i fatti. Il gruppetto di ragazzi feriti, due ragazzi e una ragazza, tra i 16 e i 17 anni, di Ciampino, hanno avuto una violenta lite con un 16enne di Rocca di Papa, il quale li ha aggrediti con un coltello a scatto.Sembrerebbe che tra l'aggressore e i due ragazzi vi fosse un debito di circa 50 euro per una dose di droga fasulla, che il 16enne avrebbe comprato dai due giovani amici. Ieri mattina, sotto il coordinamento dalla procura dei minori di Roma, l'aggressore è stato arrestato con l'accusa di lesioni gravi, detenzione abusiva di arma di taglio e tentata estorsione. I tre feriti hanno riportato ferite lacero contuse sul collo, viso, braccia e in altre parti del corpo con una prognosi di oltre venti giorni ciascuno. Al momento l'aggressore si trova in una struttura per minori di Civitavecchia.