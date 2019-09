Accendino modificato per nascondere la cocaina. Scoperto lo stratagemma del pusher

Nascondeva dosi di cocaina all'interno di un accendino modificato e se ne andava in strada a cercare clienti nei quartieri limitrofi alla via Casilina a Roma. Il suo stratagemma però è stato scoperto dai carabinieri e quindi è finito in manette. Si tratta di un 33enne, di origini romene, già noto negli ambienti della droga. I carabinieri della compagnia Casilina lo hanno notato a piedi in via dei Colombi mentre avvicinava dei ragazzi e quindi lo hanno fermato per un controllo. Nelle sue tasche i militari hanno trovato l'accendino non funzionante e particolarmente pesante, quindi si sono insospettiti e dopo averlo ispezionato con attenzione hanno scoperto che all'interno dell'oggetto, al posto del gas, c'era un vano che consentiva di nascondere le dosi di droga già pronte per la vendita. In seguito, dopo la perquisizione in casa, i carabinieri hanno trovato anche un altro accendino «modificato» con dentro altre 6 dosi di droga, tra cocaina e marijuana. Sottoposto agli arresti domiciliari ora dovrà rispondere d i detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

