Abusivismo commerciale, controlli della polizia a San Pietro: multe per 38 mila euro

Ieri mattina, nell'area di piazza San Pietro e delle zone limitrofe, gli agenti di polizia del commissariato Borgo, diretto da Moreno Fernandez, hanno effettuato dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno dell'abusivismo commerciale. I servizi, in sinergia con gli uomini del reparto volanti e delle autoradio dei commissariati, e con il personale della Polizia Locale gruppo Centro. Venti sono state le persone controllate, tutte straniere, di cui un senegalese arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e tre accompagnati presso il locale Ufficio immigrazione per la verifica della loro posizione sul territorio nazionale. Tredici sono state le contestazioni amministrative elevate per un totale di 38 mila euro circa con contestuali.

