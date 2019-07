Aveva abusato delle nipotine, arrestato nonno "orco" di 71 anni

Aveva abusato ripetutamente delle nipotine, e per il nonno orco ora scatta l'arresto. I carabinieri della stazione di Capena hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Tivoli, un 71enne di Capena, pensionato, per scontare una pena per il reato di violenza sessuale su minori. Nel giugno del 2011 venne accertato che l'anziano aveva consumato ripetuti abusi sessuali nei confronti delle nipoti, all'epoca minorenni. L'uomo, che dovrà scontare la pena di anni 5 mesi 3 di reclusione, è stato tradotto presso il carcere di Roma Rebibbia.