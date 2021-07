Stop all'abbandono di animali domestici, la campagna promossa da Roma Capitale, testimonial è Milena Miconi

Venerdì 23 Luglio 2021, 19:03

"Non abbandonarlo. Abbandoniamoci solo agli abbracci" è il claim della campagna estiva promossa da Roma Capitale con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno dell’abbandono degli animali domestici, che puntualmente durante i mesi più caldi registra un triste aumento. Quest'anno a prestare gratuitamente il proprio volto per la campagna la popolare attrice Milena Miconi, testimonial insieme alla sua dolcissima cagnolina Lola che la segue ovunque come un'ombra. Obiettivo della mission solidale anche quello di favorire l’adozione responsabile degli ospiti dei canili di Roma Capitale: Muratella e Ponte Marconi.

Sul sito canilidiroma sono disponibili i contatti per la richiesta di affido e anche le foto, con scheda informativa di ciascun animale. Proprio la tenera unione di mani e zampe espressa nell' affettuoso abbraccio della Miconi con Lola ha ispirato il climax della campagna, realizzata in collaborazione con l'associazione Pet Carpet, l'ente educativo culturale senza fine di lucro per la salvaguardia dell'ambiente e degli animali che ogni anno a settembre organizza proprio a Roma il Pet Carpet Film Festival, una rassegna cinematografica che raccoglie storie e testimonianze del cuore. Una kermesse alla quale chiunque può partecipare gratuitamente inviando un video girato anche semplicemente con il cellulare, dedicato ovviamente al proprio amico a quattrozampe (petcarpetfestival). Manifesti, passaggi radiofonici e sui canali social istituzionali daranno vita alla campagna coordinata da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche del verde, benessere degli animali, rapporti con la cittadinanza attiva per il decoro, Commissione Ambiente e Dipartimento Tutela Ambientale, in collaborazione con il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.