A Palazzo Ferrajoli di scena i castelli fortificati

Si parla di manieri a Palazzo Ferrajoli. Complice l’Istituto italiano dei castelli Lazio che brinda ad un nuovo anno associativo con intellettuali, artisti, aristocratici e generali.

Tra gli antichi dipinti e le sedie d’epoca, prendono posto la presentatrice Alessandra Canale, in nuance nere e fucsia, lo stilista Anton Giulio Grande e il generale Salvatore Camporeale, ex comandante delle truppe italiane in Afghanistan. Prende la parola il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, arrivato con la consorte Vittoria. «La nostra associazione – spiega l’aristocratico presidente della sezione Lazio dell’Istituto – ha come scopo la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell’architettura fortificata. Ci occupiamo di tutte quelle architetture, torri, castelli, caseforti, città fortificate, rocche, forti, conventi fortificati, mura e così via, nate per esigenze difensive».

Accolti dal padrone di casa, il marchese Giuseppe Ferrajoli, sfilano anche tanti altri blasoni, molto interessati all’argomento. Ecco la duchessa Althea di Gallese, presidente onorario della sezione laziale dell’istituto, proprietaria di una bellissima fortezza nella località laziale di Gallese. «Non è facile mantenere simili costruzioni – spiega la duchessa – e mia figlia si sta molto impegnando in tal senso». Ecco Antonella Susanna, vice presidente nazionale dell'Istituto, con i consiglieri del Lazio Lorenzo Franchini e Paola Saladini.

Tra le fila degli spettatori si riconoscono il duca Luigi Tittoni Catemario di Quadri e il prefetto Fulvio Rocco. Più in là ecco la conduttrice Elena Parmegiani. E arriva il turno dell’artista scrittore Massimiliano Kornmuller, consigliere dell’Istituto per il Lazio, che presenta il suo libro e parla della “sorte” nella concezione dell’antica Roma, suscitando grande curiosità nel folto pubblico presente. E poi ancora la contessa Milena von Rex, Maria Pia Ruspoli, arrivata un pò più tardi, monsignor Fabrizio Turriziani Colonna, avvocato della Sacra Rota, Alessandra Colonna, Isabella Borghese, i marchesi Ina e Federico Cavazza, l’ambasciatore dell’ordine di Malta in Albania, Stefano Palumbo. Ma anche Ginevra Giovanelli e Dacia Alliata di Saponara. Molto interessante il calendario delle attività dell’associazione, che includono ampie visite storiche nei luoghi studiati e sotto esame. Cocktail a seguire e brindisi alle Feste, oramai alle porte.