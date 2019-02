Roma, auto contro tir in A24: un morto all'altezza di Roviano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale sull’, all’altezza di, nella zona est della provincia di. Il traffico è rimasto bloccato per ore. Questa mattina un'auto ha violentemente tamponato un camion. Per il conducente della Fiat 500 L non c’è stato nulla da fare, i soccorsi, arrivati tempestivamente, sono stati inutili. L’uomo viaggiava in direzione Teramo quando, per cause in corso d'accertamento, ha centrato un tir sulla sua stessa corsia di marcia. L'auto è andata completamente distrutta.Per accertare le cause dello scontro, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L’autostrada è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire dapprima il tentativo di soccorso e poi, una volta avuta l’autorizzazione dalla procura, la rimozione della salma e dei mezzi coinvolti nello scontro. Per tutti i veicoli in viaggio in direzione Abruzzo è stata disposta l’uscita obbligatoria al casello di Vicovaro Mandela. Il traffico si è riversato tutto su via Tiburtina con forti disagi per la circolazione.