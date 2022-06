Mercoledì 15 Giugno 2022, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 16:37

Il concessionario dell'autostrada A24 e A25 sospende l'aumento del pedaggio. La società Strada dei Parchi che ha in gestione le due arterie autostradali ha deciso di bloccare l'aumento del 34% che doveva scattare il prossimo 1 luglio. È stato rinviato al primo gennaio 2023. I 112 sindaci in lotta contro la stangata non si fermano in attesa del decreto del governo. Il concessionario dell'A24 e A25 è la seconda volta in sei mesi che sospende e rinvia il maxi aumento, lo aveva già fatto a dicembre dello scorso anno.

I sindaci di Lazio e Abruzzo non si fermano e giovedì prossimo si riuniranno di nuovo per altre forme di lotta. «Vogliamo il decreto - dice Velia Nazzarro, coordinatrice del movimento - che è stato promesso sia dal governo e sia dal Ministro Giovannini, il decreto deve fermare l'aumento: vogliamo, inoltre, una soluzione definitiva sui lavori di messa in sicurezza. Il ministro si è impegnato a lavorare nei prossimi sei mesi per una soluzione definitiva e a far scattare subito il decreto di stop dell'aumento del pedaggio dal primo luglio 2022. Chiediamo questi atti ufficiali». A soli 15 giorni dall'aumento è arrivata a sorpresa la decisione del concessionario.

«Strada dei Parchi ancora una volta per senso di responsabilità e di fronte all'inerzia del governo - dichiara in un comunicato la società - ha deciso di sospendere l'aumento del 34% che sarebbe dovuto scattare il prossimo 1 luglio differendone l'applicazione al primo gennaio 2023. Lo aveva fatto già nel dicembre scorso con l'intento di favorire l'approvazione di un piano economico finanziario che fosse sostenibile per l'utenza e consentisse la messa in sicurezza delle due autostrade. La decisione si è resa necessaria a causa del perdurare della situazione di stallo. E proprio a causa di un tale quadro di incertezza e immobilismo negli ultimi 10 anni, che Strada dei Parchi ha avviato nelle scorse settimane la procedura di recesso della concessione».

A fine maggio il comitato dei 100 sindaci aveva chiesto al governo e al Ministro delle infrastrutture Giovannini un tavolo istituzionale per superare tutte le problematiche delle due autostrade e cercare un costo equo per il pedaggio. Il comitato aveva sospeso tutte le manifestazioni in vista della tornata elettorale, ma ora riprende la lotta. La stangata del pedaggio e la messa in sicurezza riguarda un vasto territorio che va da Tivoli, Vicovaro, Castel Madama e tutta la Valle dell'Aniene e molti Comuni della Regione Abruzzo. Un Sos di sostegno è stato dato anche dagli oltre 70 parlamentari eletti nelle due Regioni Lazio e Abruzzo. Restano sul piede di guerra gli autotrasportatori.