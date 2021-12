Martedì 21 Dicembre 2021, 13:12

Caro pedaggio sull'A24 (autostrada dei parchi, Roma - L'Aquila - Teramo): il 23 dicembre protesta davanti al Senato contro il forte rincaro delle tariffe. Il 27 si replica con cortei di “Tir lumaca” su A24 e A25 con forti disagi per la viabilità.

I 100 sindaci di Lazio e Abruzzo sono insomma di nuovo in piazza contro il maxi aumento del pedaggio sull’A24 e A25 che scatterà il 1° gennaio 2022. Questa volta , il 23 dicembre, saranno a piazza Santi Apostoli vicino al Senato a Roma, a far sentire la loro protesta ai senatori. Dopo Natale si replica insieme agli autotrasportatori, con il “ Tir lumaca” sull’A24 e A25 che rischia di paralizzare il traffico delle vacanze.

Ma qualcosa si muove. Dopo le 70 lettere inviate ad altrettanti parlamentari per chiedere “ aiuto e sostegno “, due onorevoli alla fine battono un colpo contro il maxi aumento dei pedaggi autostradali su A24 e A25 che scatterà dal 1° gennaio tra Roma, Tivoli, Subiaco, L’Aquila e tutto l’Abruzzo. Gli altri non hanno neppure risposto all’invito di ben 100 sindaci. Si schierano apertamente contro il salasso (aumento di 700- 800 euro all’anno a pendolare, molto di più per i camion) due esponenti di opposti colori politici: il deputato di area di governo, Sebastiano Cubeddu, Movimento 5 Stelle, eletto nel collegio di Guidonia Montecelio e il deputato di opposizione, Francesco Lollobrigida, capo gruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, originario di Subiaco, il centro più grande della Valle dell’Aniene, un comprensorio montano tra i più colpiti dai continui rincari autostradali, il 187% in 14 anni.

“Già in passato ho presentato ordini del giorno – ricorda Lollobrigida – ed insieme ai colleghi di partito ho presentato nuovamente un altro ordine del giorno contro contro questi aumenti e per trovare una soluzione definitiva. Analogo ordine del giorno anche a favore delle aree interne disagiate. Ho dato la mia disponibilità a partecipare a qualsiasi manifestazione contro il maxi aumento del 34% che può scattare il prossimo 1 gennaio”.

Il deputato sublacense punta il dito contro una politica che non favorisce le zone disagiate come quelle montane e non solo la Valle dell’Aniene. “Una autostrada di montagna dovrebbe costare di meno delle altre – dice il capo gruppo di Fratelli d’Italia – invece siccome ci sono pochi numeri aumentano la tariffa, scoraggiano, così, le presenze e aumenta il calo demografico. Questi comprensori , insieme all’Abruzzo hanno solo il collegamento su gomma, la politica dovrebbe capirlo”.

Altri parlamentari (tra i quali esponenti del Pd, della Lega, di Forza Italia ) sollecitati dai Comuni ma anche da richieste del Messaggero non hanno risposto agli appelli.

Completamente d’accordo a bloccare l’aumento del pedaggio autostradale del 34% anche il deputato del Movimento 5 Stelle: “E' assolutamente il primo impegno del nostro movimento – dice Sebastiano Cubeddu – perché andrebbe a colpire migliaia di pendolari che vivono già in zone disagiate. Comunque dal nostro capo gruppo in Senato ho avuto assicurazioni che è stato già presentato l’emendamento per bloccare l’aumento del 34% del pedaggio su A24 e A25. Poi occorre una soluzione definitiva urgente per rimodulare il piano economico finanziario e il commissario nominato dal Consiglio di Stato deve farlo in fretta e in questo contesto si possono rimodulare le tariffe . E’ una situazione complessa dove ci sono addirittura tre commissari, ma occorre sbrigarsi, non è tollerabile che un Pef sia fermo dal 2013”.

Per stoppare l’aumento c'è già un piano: “L’ ordine del giorno presentato per la sospensione immediata dell’aumento – spiega Francesco Lollobrigida – e mi auguro che altri, favorevoli nelle piazze, lo siano anche in parlamento. Poi calmierare le tariffe e una politica attiva per questi territori svantaggiati, riducendo i costi del trasporto in una autostrada che collega centri abruzzesi già duramente colpiti dal terremoto”.