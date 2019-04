Furgone in fiamme all'autogrill sull'A1, panico e fuggi fuggi generale

Un furgone ha preso fuoco nel parcheggio di un autogrill sull'autostrada Milano-Napoli all'altezza della diramazione Roma Sud. Panico tra gli automobilisti in sosta all'autogrill: non lontano dal furgone il cui motore ha preso fuoco c'è infatti il deposito di carburante, e in molti hanno temuto un'esplosione dando vita al fuggi fuggi generale.



