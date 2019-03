Roma, sciopero 8 marzo: metro aperte, Roma-Lido chiusa: bus e tram a singhiozzo

Metro aperta a Roma ma con possibili riduzioni delle corse, la ferrovia Roma-Lido chiusa. Oggi, nel giorno della Festa della donna, Roma rischia la paralisi per lo sciopero generale indetto dai sindacati.

Le linee A, B e B1 della metropolitana sono attive, ma con possibili riduzioni delle corse. Lo sciopero coinvolge sia Atac, Roma Tpl (bus periferici) che Cotral ed è di 24 ore.



Sono attive la Termini-Centocelle, la Roma-Civitacastellana-Viterbo ma con possibili riduzioni di corse.

Anche per bus e tram sono possibili riduzioni di corse

Saranno rispettate le fasce di garanzia quindi il servizio sarà garantito fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20.

Per cercare di evitare in gorghi, le Ztl Centro e Trastevere sono state aperte.

Sciopero anche nel settore scuola, sanità e negli uffici pubblici.



Per quanto riguarda i treni, è garantito il servizio Leonardo express fra Roma Termini e l’aeroporto di Fiumicino.

Lo sciopero globale delle donne è stato promosso da “Non una di meno” che ha organizzato due sit-in: il primo alle 9 davanti il ministero della Salute in Lungotevere Ripa, il secondo alle 10.30 davanti il ministero del Lavoro, in via Molise.

Alle 17 partirà una manifestazione da piazza Vittorio. Decine di linee bus saranno deviate per il corteo che passerà per via Carlo Alberto, piazza Santa Maria Maggiore, via Liberiana, piazza dell’Esquilino, via Cavour, largo Corrado Ricci, via dei Fori Imperiali e arriverà a piazza Madonna di Loreto.

Lo sciopero, di 24 ore, riguarderà a livello Nazionale tutto il settore Trasporto Aereo.

