Cinquanta Ferrari accolgono Babbo Natale a Roma

Babbo Natale arriva a Roma e, sotto la residenza dell'amabasciatore finlandese ai Parioli, trova ad attenderlo cinquanta fiammanti Ferrari che, come delle slitte, lo accompagnano in giro per la Città Eterna a portare doni ad alcuni bambini down presso il Dipartimento di Polizia penitenziaria e a visitare Gianicolo, Colosseo e Campidoglio. Un tour romano organizzato dal pluricampione e presidente del club "Passione Rossa", Fabio Barone, che nei prossimi mesi raggiungerà il Circolo Polare Artico proprio alla guida di autovettura della casa di Maranello.

"Il regalo che vorrei è quello di vedere tutti i bambini del mondo che giocano insieme" dice il nonno più amato dai grandi e piccini prima di salire su una Ferrari California e perdersi nelle strade della Capitale fra gli applausi e i saluti di giubilo di cittadini e turisti che, vedendolo in giro per la città e ripensando alle insolite temperature dei giorni scorsi, pensano a uno scherzo ma poi, quando Babbo Natale incomincia a raccontare di elfi e di magia, ne approfittano per scattare un insolito selfie fuori stagione.



