Roma, accolti dalla sindaca i 500 nuovi vigili

In una Sala della Protomoteca strapiena la sindaca di Roma Virginia Raggi ha dato il benvenuto in Campidoglio a 400 dei 500 nuovi vigili che verranno assunti nel 2019. Si sono concluse infatti questa mattina le procedure per la firma dei contratti. Già nel 2018 erano stati assunti 400 nuovi vigili. Tutti i neo arrivati vinsero un concorso in epoca Alemanno rimasto bloccato per anni a causa di presunte procedure irregolari.



«L'obiettivo dell'amministrazione - ha spiegato la sindaca Raggi - è quello di raggiungere la pianta organica della polizia locale che prevede 8.000 vigili. Con le nuove assunzioni si arriva a 6.000». «Abbiamo lottato tanto per avere nuove leve nel nostro corpo di polizia - ha proseguito la prima cittadina - è un bel risultato per la nostra amministrazione». Raggi ha poi aggiunto: «Dopo anni di procedure bloccate quest'anno assumeremo 500 nuovi vigili, in 400 hanno firmato in prime queste settimane. In 40, persone che nel corso di questi anni hanno trovato un altro lavoro, verranno a sottoscrivere il contratto nel corso dell'anno, altri 60 verranno a firmare nei prossimi giorni». La sindaca ha poi concluso: «Non solo l'amministrazione, ma tutti i cittadini vi aspettano da tanto tempo. Tutti i cittadini di vigili ne vorrebbero di più, sarete un punto di riferimento per romani e turisti. Vogliamo far passare il concetto del vigile amico, ma quando sarà necessario dovrete essere determinati a sanzionare le infrazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA