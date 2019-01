Roma, dalla Cassia all'Eur: in arrivo 500 nuovi vigili

La divisa arriverà tra qualche giorno ma intanto il fischietto è stato già consegnato: dalla Garbatella all'Eur fino al centro storico, in città arrivano altri nuovi vigili urbani assunti dal Campidoglio. Cinquecento per la precisione che entreranno in servizio da qui al prossimo 15 gennaio e saranno spediti fin dal primo giorno a verificare il rispetto delle norme previste dal codice della strada. Altro che impiegati negli uffici, dove già lavorano 2.400 dei 6 mila pizzardoni in forza al Comune (il 40% del totale). Non saranno neanche impiegati nei gruppi speciali della Municipale come il Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) o lo Spe (Sicurezza pubblica ed emergenziale).

Roma, autovelox e street control: stretta per le strade sicure

Vigileranno, invece, sul rispetto delle norme e dunque saranno posizionati, ad esempio, agli incroci per rimpolpare i gabbiotti esistenti e da troppi mesi abbandonati e implementeranno l'uso dello street-control. Ma non saranno distribuiti in modo omogeneo su tutti i gruppi della polizia locale ma andranno a colmare le lacune più consistenti. L'obiettivo del comando è quello di avere tra le 350 assunzioni scattate nei mesi scorsi e le nuove almeno 50 agenti in più in ogni gruppo.

LE DESTINAZIONI

Dei nuovi però la parte più considerevole sarà assegnata al centro storico e questo anche in virtù del fatto che i nuovi vigili dovranno controllare il rispetto delle ordinanze firmate dalla sindaca Virginia Raggi, a partire da quella sull'anti-alcol, in attesa che l'Aula Giulio Cesare approvi il nuovo Regolamento di polizia urbana per occuparsi poi anche del controllo delle fontane storiche per tutelarne il decoro e delle verifiche contro i bivacchi, il rovistaggio fino al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Pertanto, il I gruppo Trevi-Prati potrà contare su un innesto di 100 neo assunti. Mentre al Prenestino, così come alla Garbatella, sulla Cassia e infine all'Eur arriveranno per ciascun gruppo 60 nuovi agenti e questo per andare a sanare dei deficit su alcuni territori molto vasti e in parte problematici.

I RESTANTI GRUPPI

I restanti 160 agenti, infine, saranno assegnati nei restanti dieci gruppi che avranno ognuno almeno 16 nuovi vigili urbani. Tra le mansioni dei nuovi pizzardoni, anche il supporto allo sviluppo del sistema di autovelox considerati i dispositivi di ultima generazione che faranno il loro ingresso nei prossimi mesi in molte strade a partire dalla Galleria Giovanni XXIII al fine di migliorare la sicurezza e incrementare anche le entrate del Campidoglio.

