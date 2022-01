Roma, trovato in possesso di 32 dosi di cocaina: arrestato diciottenne. Altri tre fermi a Tor Bella Monaca

Passeggiava lungo via dell'Archeologia, con un atteggiamento ritenuto "sospetto": per questo i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno fermato un 18enne romano, trovandolo in possesso di 32 involucri contenenti cocaina e di 60 euro ritenuti provento di attività illecita. Il ragazzo è subito finito in manette con l'accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». Il ragazzo è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Altri tre arresti nel quartiere

Sul posto è stato sorpreso dai Carabinieri anche un 49enne romano, che avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per pregressi reati inerenti gli stupefacenti, ed è stato arrestato per evasione. Uguale destino spettato ad altri due uomini, entrambi romani, di 43 e 34 anni: i due sarebbero stati incontrati al di fuori delle loro abitazioni, dove avrebbero dovuto scontare la detenzione domiciliare.

I due sono stati entrambi prontamente riportati alle loro rispettive case, dove sono stati posti, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, agli arresti domiciliari.