Inaugurata in piazza Risorgimento una lapide in memoria delle mogli dei carabinieri, eroine e protagoniste della Resistenza

E' stato collocato oggi alle 19 nei giardini di piazza Risorgimento un cippo marmoreo in ricordo delle donne, delle madri e delle mogli di carabinieri deportati o uccisi alle Fosse Ardeatine il 7 ottobre 1943. La cerimonia è stata organizzata dal primo municipio. Le storie di questi donne, protagoniste della Resistenza, è raccontata nel libro di Maurizio Piccirilli, dal titolo “Carabinieri Kaputt”. Da Lina Frignani, moglie del colonnello Frignani a Marcella Duce, moglie del tenente Romeo Rodriguez Pereira, a molte altre ancora, le loro vite sono tutte ricordate nel volume di Piccirilli. La vicenda è rimasta per anni poco nota ed è avvenuta dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, quando ci fu la deportazione in massa dei Carabinieri di stanza a Roma. Alla cerimonia ha presenziato il generale Menicucci.

